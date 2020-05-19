高空樹木修剪工作除了傳統的「吊車修剪」外，近年針對特定場所或珍貴老樹，也開始採用「攀樹修剪」方式，人員須經過專業訓練，能保持樹型完整，也兼顧作業安全性。（陳胤丰提供／莊曜聰台南傳真）

高空樹木修剪工作近年開始「攀樹修剪」方式，比起傳統吊車修剪方式，較不受高度、長度及地形限制，專業人員像蜘蛛人爬上爬下，身手矯捷。（陳胤丰提供／莊曜聰台南傳真）

梅雨季、颱風季節即將到來，為了防災等因素，校園、機關單位都有修剪樹木的需求，一般都發包給園藝或工程公司進行，但礙於預算或效率考量，偶爾會發生樹木枝葉「修過頭」的情形，引發民眾熱議，近年開始流行起「攀樹修剪」方式，專業人員像「蜘蛛人」爬上爬下，還能替樹木做簡單健診，在台南經營鼎農村的陳胤丰，就靠著這一技之長，讓他能持續從事社造工作。

35 歲的陳胤丰原來是北漂青年，8年前回到故鄉學甲投入社造，並將古厝整建成據點，以「鼎農村」為名，推廣親子農村生活體驗，要將特有農村文化向下扎根，但這並不容易，經歷積蓄用盡、夥伴離去等危機，雖然有申請到部門相關經費，仍得咬牙苦撐。

3年前因打算修剪鼎農村前芒果老欉，與友人閒談間得知「攀樹修剪」方式，因陳胤丰本身就是專業繩索及定向越野教練，安全登高對他來說不是問題，經過介紹，找上攀樹師林韋銘學習相關技巧，「出師」後除了與團隊合作，還能自行接案，也在鼎農村或前進校園開設攀樹體驗課程，讓孩子體驗攀樹樂趣。

陳胤丰說，攀樹修剪不受樹高、枝葉長度及地形限制，且較為靈活、機動性高，可以穿越交錯的樹枝、電線等障礙物，與吊車修剪可以互相搭配，若學習相關知識，還能替樹木做病蟲害檢查、健檢評估等。

陳胤丰表示，目前一般個人接案行情1天在5000到8000元之間，配合團隊施作每日也有2000到3000元收入，在新冠肺炎疫情爆發後，他的農村生活體驗營不是取消就是延後，還好有攀樹修剪工作維持開銷，才能繼續從事最愛的社造工作，未來他計畫報考攀樹師提升自我，也將繼續開設攀樹課程推廣，讓學子們透過攀樹親近大自然。

(中時 )