昔日話題女王「上流美」許純美，由於獨特打扮、行事作風獨樹一格，當年紅遍全台大街小巷，遊走各大綜藝節目，隨著話題銳減，近年淡出演藝圈，過著低調生活。久未露面的她，邀請閨蜜藝人恬娃到家裡作客，阿美姐的近況照也跟著曝光。資深鳥卦師王馨怡今(19日)接受《中時電子報》專訪表示「阿美姐內心渴望被愛及婚姻，但再婚一定會離婚。」

鳥卦師建議阿美姐做全身健康檢查。(照片/游定剛 拍攝)

無人不知、無人不曉的阿美姐，當年可說是席捲全台綜藝圈。鳥卦師表示，以許純美卦相家運來說，兒女為錢財激烈鬥爭、家家有本難念經，人生曾經精彩、富有，現在要往前看，不需再往「錢」看了，凡事要放下，若還再盤旋、執迷不悟，到頭來都是一場空。會友口舌、破財問題，王更叮嚀她，凡事要謹慎小心、安分守及才是。

回顧許純美精彩人生，鍾愛帥哥、鮮肉，也歷經多段婚姻的她，19歲嫁給富商李文清、25歲又改嫁鄭奇松。王馨怡表示，或許她只想找個伴，但志趣不相同，勉強撮合在一起，不會有好結果。王更直言阿美姐別再想結婚了，一定會離婚，她的內心很渴望被愛和婚姻，但很難找到白頭偕老，因為她疑心病重，若要找伴找年紀大的，與小鮮肉會有代溝，最終不會有好結果，只會自己傷痕累累。

最後，王馨怡從卦相中，看到許純美身體出現狀況，精氣神都很不好，若有在看醫生，建議可換個醫生，做全身性身體檢查，並找出病因來。

(中時電子報)