疫情趨緩，台中市學校線上教學仍上緊發條，教育局統計，全市演練師生數，近5萬8000名高中職師生參與線上教學演練，國中部份師生3萬4000多人，國小階段師生達7萬多人，演練過程部分學生設備操作熟悉，也有學生上課途中打斷教師發言，尚不熟悉網路使用禮儀，逐步改善，已達成66％學生參加全市線上教學。

因應疫情可能導致大規模停課，教育局2月架設「台中市政府教育局線上教學資源中心」，建置5500多筆線上教材，提供1萬6000台平板，舉行線上教學大規模演練，讓學生停課不停學。市長盧秀燕說，教育局「化危機為轉機」，藉疫情加強師資與軟硬體整備，展開一場「寧靜的改革」意義非凡。

市府19日舉行市政會議，教育局長楊振昇針對線上教學師資補足、學習策略、平板電腦數量、學習資源進度進行專案報告。

盧秀燕指出，市府居安思危、有備無患，由於疫情變化莫測，市府為讓學生「停課不停學」，教育局與各級學校皆動起來，展開教學課程規畫、網路設備籌措、師生運用策略、大規模壓力測試等工作。

已分別於5月1日、4日及5日順利完成高中職、國中小大規模線上教學演練，參加師生數約達到16萬人，透過實際操作演練，提早發現問題、找出問題、加以改進，讓大家更熟練這套學習方式，猶如展開一場「寧靜的改革」。

楊振昇指出，教育局與學校教師多次討論後，擬定「台中市高中職暨國中小學同步線上視訊教學演練計畫」，3月實行整備，5月完成線上教學總演練，目前平台已上傳1至12年級各科教材影片，「按1下輕鬆讀取學習內容」、「2星期互動學習不中斷」、「3分鐘完成補課」，滿足師生需求。

數位線上學習規畫跨校研習，已舉辦25場網路直播教學，培育750名線上教學種子教師，目前已有300多所高中職、國中小完成增能研習活動。

(中時 )