梅雨進逼 第8軍團山區及低窪地預置兵力嚴陣以待 16:352020/05/19 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 333旅檢整物資及機具，實施勤前教育，前往屏東林邊及佳冬鄉預置，待命投入救災。(8軍團提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應梅雨鋒面可能對南高屏地區帶來豪大雨，第四作戰區今（19）日針對潛勢及低窪地區，完成屏東縣佳冬、林邊、泰武、來義、牡丹鄉、高雄市那瑪夏、桃源區及臺南市七股、將軍區，完成兵力179員及悍馬車等3類21輛車輛前推預置，期藉最完善的災防整備，超前部署、及早應援，將災損降至最低，讓國人安心。 旗山災防區預置兵力到達桃源及那瑪夏區預置地點，並實施現勘。(8軍團提供) 第四作戰區強調，本部將密切與地方政府保持聯繫，以隨時掌握天候狀況及最新資訊，俾利在接獲命令後，即投入作戰區災害防救任務。 (中時電子報) #梅雨 #梅雨鋒面 #降雨 #陸軍 #8軍團 #第四作戰區 #預置兵力 #兵力 #台南七股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳建仁獲頒中山勳章 史上第四人 18:272020/05/18 政治 採筍編竹識竹炭 七股學童上山好新奇 18:012020/05/18 生活 防範梅雨鋒面 陸軍南部8軍團完成整備警戒待命 08:082020/05/19 社會 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 梅雨鋒面到來 第二作戰區完成整備警戒待命 12:222020/05/19 社會 防範梅雨鋒面 第四作戰區完成整備警戒待命 13:302020/05/19 生活 社會熱門新聞 人妻硬碟見女研究生「黑森林」照 大義滅親報警逮狼夫 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 花蓮男違反居家檢疫挨罰10萬未繳 千萬別墅遭查封 - 社會 批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」 網友在PTT公開道歉了… - 社會 喝茫慘成綠帽男！醒來見心碎一幕…女友全裸激戰2哥們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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