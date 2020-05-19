因應梅雨鋒面可能對南高屏地區帶來豪大雨，第四作戰區今（19）日針對潛勢及低窪地區，完成屏東縣佳冬、林邊、泰武、來義、牡丹鄉、高雄市那瑪夏、桃源區及臺南市七股、將軍區，完成兵力179員及悍馬車等3類21輛車輛前推預置，期藉最完善的災防整備，超前部署、及早應援，將災損降至最低，讓國人安心。

旗山災防區預置兵力到達桃源及那瑪夏區預置地點，並實施現勘。(8軍團提供)

第四作戰區強調，本部將密切與地方政府保持聯繫，以隨時掌握天候狀況及最新資訊，俾利在接獲命令後，即投入作戰區災害防救任務。

(中時電子報)