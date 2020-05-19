被告林武漢涉嫌於民國105年、106年間分別操縱永純（4711）、利機（3444）、精聯（3652）、達輝（5276）等股價，而有違反證券交易法之情事，影響證券交易市場秩序及投資人之權益，經臺灣臺北地方檢察署提起公訴。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於109年5月29日前寄回投保中心，以便統一辦理。

投保中心表示，受理條件如下

(一)於105年8月8日至105年9月12日止於市場上「買進」(含融券買進回補)永純公司股票之投資人，經扣除於前開期間內賣出永純公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

(二)於105年10月11日至105年11月18日止於市場上「買進」(含融券買進回補)利機公司股票之投資人，經扣除於前開期間內賣出利機公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

(三)於105年11月22日至105年12月22日止於市場上「買進」(含融券買進回補)精聯公司股票之投資人，經扣除於前開期間內賣出精聯公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

(四)於106年1月3日至106年2月17 日止於市場上「買進」(含融券買進回補)達輝公司股票之投資人，經扣除於前開期間內賣出達輝公司股票所獲利益後，仍受有損害者。

(工商 )