美股大漲帶動亞股一片紅，台股收復10,800點，且國際美元轉弱，主要亞幣紛紛走揚，帶動新台幣升勢明顯，上演股匯雙漲，終場收在29.95元1美元，升值3分，終結連續三個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量10.4億美元。

外匯交易員指出，肺炎疫苗好事近的消息一出，激勵美股道瓊狂飆大漲近千點，主要股市全面啟動慶祝行情，亞股一片紅通通，亞幣也因國際美元指數跌破100大關而紛紛走揚。台股跟漲119點，外資轉為買超且匯出縮小，加上出口商續進場拋匯，激勵新台幣開高重啟升勢，盤中一度勁揚1角。

外匯交易員認為，雖然疫苗傳來好消息，但觀察今年以來的經驗，利多續航力往往短暫，且就算疫情已漸趨受控，接下來還有美國將對大陸秋後算帳，中美貿易爭端恐再起，代表金融市場距離海闊天空還很遙遠，外資且戰且走下，短線新台幣還是區間整理格局居多。

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