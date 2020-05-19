Crispy脆樂團的好音樂擄獲許多樂迷，受邀在誠品敦南書店5月31日熄燈前，在21日直接進駐舉辦24小時不眠的直播活動；談起對於敦南店情感，Skippy表示，從小就常跟家人到這裡讀書，長大後則是來看書尋找歌詞靈感，創作曲〈宇宙的角落〉部分歌詞就是在這邊寫出來，當然他與丁丁也有許多愛情浪漫、生活紀實的共同回憶也在這，Skippy感性說：「誠品敦南對我來說是一個絕對的避風港，在這裡我學會了識字、寫歌，更學會了愛人，是陪伴我長大很重要的一個地方。」兩人藉由這次機會能用歌聲，好好向敦南誠品再見格具意義。

這次直播得24小時，全程被粉絲全程關注，是否會有擔心之處？丁丁表示擔心體力會透支：「如果不小心睡著會打呼、擔心妝會花掉、擔心忘記流程要做什麼事，不自在倒還好，想像自己是個實驗品就覺得有趣！」至於有調配睡眠策略嗎？他們說：「還好我們是兩人團體，真的撐不住可能就輪流偷躲起來小睡一下，不然就是真的打呼給大家看。」

Skippy的提神小物是奶茶、丁丁提神秘訣則是用畫畫來專注精神；這項堪稱Crispy脆樂團成團以來最瘋狂的挑戰，2人決定發動「人脈攻勢」邀請9組藝人星友伴讀：小球莊鵑瑛、Night Keepers 守夜人、許含光、蔡旻佑、廖文強、怕胖團、四枝筆、Vast & Hazy與李友廷將接力在不同時段現身。

(中時 )