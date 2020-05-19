台中一中商圈精武路旁的新興停車場內的市府建物閒置多年，竟提供給iBike廠商無償設為車輛修理據點。（台中市議員陳文政服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中一中商圈精武路旁的新興停車場內的市府建物閒置多年，過去曾提供給消防隊使用。市議員陳文政說，自前朝該處開始提供給iBike廠商設為車輛修理據點，iBike每年花費市府鉅額預算，無償使用市府財產根本是「喪權辱市！」

交通局表示，已請微笑單車公司搬遷清空，後續將與民政單位研議滿足民眾需求。

陳文政說，北區新興里地處一中商圈，寸土寸金、人潮壅擠，地方居民因苦無里民活動中心場地，長年來向市政府陳情；爭取精武路旁的新興停車場內的市府閒置建物，作為里民舉辦活動的地點。未料前朝竟將該處突然變成iBike的修理站，讓當地居民相當錯愕。

陳文政痛批，iBike第一、二期合約，市府需要支應廠商5.12億元，iBike廠商是來做生意、不是做公益，台中市民並沒有佔iBike廠商的便宜；但市府竟多年無償提供市府財產，給廠商作為車輛修理的空間，並忽視當地民眾沒有活動中心的困境，真是荒謬至極。

交通局表示，新興停車場內建物原為倉庫使用，微笑單車公司向交通局提出部分空間借用申請，市府評估暫無其它使用計畫，基於活化場地、避免空間閒置浪費；前市府自103年6月起同意提供業者借用部分空間，並由業者負擔該場地水電費用及清潔責任。

交通局強調，儘管業者借用面積不大，僅供臨時使用，並非長期駐點，考量當地長遠發展，交通局已請微笑單車公司搬遷清空，後續將與民政單位研議，滿足當地民眾需求。

＃交通局＃倉庫＃無償＃修車＃不可思議

(中時 )