侯友宜宣布出席520就職典禮 總統就職是國家大事 16:322020/05/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今早合體吳鳳，出席新北市閱讀節活動。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天就是520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，新北市長侯友宜昨表示市政優先，能參加就盡量參加，不過新北市發言人蔣志薇稍早宣布，侯友宜已指示將例行的市政會議調整時間，出席520總統就職典禮。 蔣志薇轉述，侯友宜認為總統就職是國家大事，個人或黨派都不重要，要為國家團結努力好好做事。 (中時 ) #侯友宜 #520就職典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北擴大紓困審核出爐 侯友宜：中央沒做「阮家己來」 10:152020/05/15 政治 漸進開放第二階段 侯友宜：新北戶外有條件開放不戴口罩 11:002020/05/15 生活 雙北垃圾大戰 侯友宜：雙北會共同解決 10:502020/05/18 生活 「國家在退步」 馬英九說重話：非常憂慮、不參加520就職典禮 12:262020/05/18 政治 談紓困 江啟臣挺侯友宜：中央應提出SOP 13:112020/05/18 政治 議員指侯友宜「大走鐘」 侯：中央視若無睹地方痛苦 15:412020/05/18 政治 馬英九拒出席520就職典禮 黃創夏反應網大笑！ 15:392020/05/18 政治 林口阿姨為公車、運動中心請命 侯友宜允諾第二波補助 21:132020/05/18 政治 被綠營當假想敵攻擊？侯：想太多 好好做事最重要 10:332020/05/19 政治 挨批紓困「逆時中」 侯友宜：中央、地方一心把工作做好 13:162020/05/19 政治 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 韓指「光復」羞辱高雄民主 尹立：就是針對你 - 政治 520是否出席？六都市長都表態了 - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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