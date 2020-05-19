明天就是520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，新北市長侯友宜昨表示市政優先，能參加就盡量參加，不過新北市發言人蔣志薇稍早宣布，侯友宜已指示將例行的市政會議調整時間，出席520總統就職典禮。

蔣志薇轉述，侯友宜認為總統就職是國家大事，個人或黨派都不重要，要為國家團結努力好好做事。

(中時 )