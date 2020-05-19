英國周二發布新的脫歐後關稅制度，用以取代歐盟的對外關稅機制，新制度將維持10%汽車關稅，但調降數百億美元供應鏈進口產品的課稅。

在數十年來採用歐盟制定的貿易政策後，英國正尋求與世界各國達成自由貿易協議，目標是涵蓋英國八成貿易額的協議能在2022年到位。

新的貿易機制將自2021年1月起生效，代表英國正式脫離其政府所謂過於複雜的歐盟系統，並將有助於英國脫歐後的貿易協商。英國目前正在與美國及歐盟進行貿易談判。

英國表示，這個名為「英國全球關稅」（UK Global Tariff）的制度，將比歐盟的「共同對外關稅」（Common External Tariff）更簡易、便宜，將適用於未與英國達成貿易協議的國家，並取消所有稅率低於2%的關稅。

根據新貿易機制，英國亦將取消有助於能源效率的產品關稅，並允許用來對抗新冠狀病毒的產品，如個人防護裝備，暫時享有零關稅待遇。

(時報資訊)