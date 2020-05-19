南化水庫19日下午3點水位標高157.77公尺，水量自上一波降雨後又下降一些。（水利署南水局提供／劉秀芬台南傳真）

滯留鋒面來襲，據中央氣象局資料，未來一周受梅雨鋒面影響，雲嘉南地區將有短時強降雨，19日上午曾文水庫曾文水庫也開始下雨，但雨勢不夠大，直到下午3點，累計雨量只有15.5毫米，對水庫進帳不如預期，只能盼星期三、四能降下更大雨量，才能緩解缺水危機。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，上一波降雨，是受黃鋒颱風環流影響，曾文水庫水量進帳580萬公噸、南化水庫累積進帳90萬公噸，水量並不多，但因高屏地區也有下雨，高雄集水區川流量提升，南化水庫不用支援高雄用水，高雄的水還可以北送。

這一波梅雨降雨開始時多半在中北部，曾文水庫、南化水庫上游19日上午才開始下雨，降雨量還不夠大，截至下午3點，曾文水庫集水區累計雨量15.5毫米，南化水庫累計雨量15.2毫米，但都被地表土壤吸收，逕流入水庫水量有限，水庫水位幾乎沒有波動，但還是可以稍微緩解農作物灌溉用水。

截至19日下午3點，曾文水庫水位來到192.08公尺，蓄水率7.86％，曾文加上烏山頭水庫有效蓄水量約7959萬公噸；南化水庫水位標高157.77公尺，有效蓄水量1132萬公噸，蓄水率12.47％，水量自上一波降雨後又下降一些。

鄒漢貴表示，據中央氣象局資料，滯留鋒面雨勢會再持續幾天，希望隨著星期三、四的降雨，能讓集水區逕流量增加，才有機會解除缺水問題。現在正值枯豐轉換季節，民眾除了要節水，水利署也請地方政府積極防範這波降雨可能導致積淹水災情。

(中時 )