美國總統川普在上週四接受福斯電視台的瑪麗亞·巴羅莫(Maria Bartiromo )的採訪時說「F-35戰鬥機的大部分是在土耳其生產的，但他正在考慮將生產工作轉移到美國」，然而他說的不太正確，雖然土耳其目前仍然在提供F-35零件，但由於他們執意購買俄羅斯S-400防空飛彈，F-35計劃將土耳其逐出。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，川普在受訪時提到F-35，他說：「這是一架很棒的飛機，我們為世界各地的飛機製造零件，然後在土耳其製造。前任總統歐巴馬時代採用這種國際合作的方式，並認為這很了不起。我不是在指責他，但問題是，如果我們對某個國家有疑問，就無法製造飛機。這太瘋狂了，我們應該把一切都在美國製造。」

被問及「是否有可能將生產全部都轉移到美國」時，川普說：「是的，我正在改變這些政策...F-35非常重要，是世界上最強悍的戰機，然而它的主體在土耳其製造，然後被送到這裡(美國)。」

「現在，我們與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）保持著良好關係。如果關係無法維持，那會發生什麼事？他們會說『我們不再給你們(戰機)』，所以現在我們必須加緊工作(指F-35全部由美國生產)。」

雖然土耳其是F-35聯合打擊戰機計劃的國際合作夥伴，也是製造關鍵部份的協力廠，但是川普明顯誇大了土耳其在F-35計劃的地位。根據美國政府問責辦公室(Government Accountability Office ,GAO )的說法，土耳其為F-35提供大約1,000個不同的組件。

並且，美國與土耳其早就發生糾紛，五角大廈將於今年中止與土耳其公司的F-35相關合約。根據GAO的說法，美國國防部就目前由土耳其製造1000多種零件，找到了替代供應商，並且要求這些新供應商加快生產速度。

川普說土耳其建造戰機的「主體」時，他說的應該是中央機身部分，確實有一些是由土耳其航空工業公司(TAI)製造的。但是，TAI只是中央機身的「第二供應商」，主要生產商是美國的諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Grumman)。在TAI結束合約後，諾斯洛普很可能會接管主機身的全部生產工作，直到找到另一家供應商。

土耳其國防工業總監迪米爾(İsmail Demir)上週表示，儘管與F-35的合作計劃已於一年前確定中止，但是該國仍會遵守合約，為F-35飛機生產和交付零件。他表示：「土耳其仍然是F-35計劃的忠實夥伴，直到最後一刻。」

華盛頓方面早在去年7月宣布，由於土耳其執意購買俄羅斯S-400防空系統，所以必須將土耳其從F-35生產計劃中驅逐。連帶的安卡拉方面訂購了100多架F-35A，也不能交付給土耳其。

另外，川普反對F-35以多國合作生產的模式，但是這種做法利大於弊。從作戰角度來看，這將確保五角大廈最親密的盟友國，使用同一種戰機，從而更容易訊息協調，這對軍事合作很有幫助。

從工業角度來看，擁有多層次的全球供應鏈，從理論上將使F-35的生產不易受到干擾，洛克希德公司也可以更輕鬆地分配零件，以維持全球的產能。

同時，美國也有經濟優勢。如此龐大的國際採購，保證了未來的銷售量，美國的國防製造商是主要受益者，也由於規模經濟，戰機的價錢可以逐漸下降，現在F-35的單價已降破8千萬美元。

(中時電子報)