台中潘姓男子騎車與林姓騎士發生擦撞，導致林男受傷，潘男擔心自己無照駕駛遭罰，竟隨意丟了300元給林後逃逸，一審依肇事逃逸判他8月刑期，潘不服提起上訴，台中高分院審酌潘肇事前才因公共危險罪被判刑2月、又以父親生病等理由辯解，意圖卸責，駁回其上訴。

判決指出，林男於2017年10月間無照騎車，經過太平區永成北路時正準備右轉，與同樣騎車經過的林男發生擦撞，導致林左手肘、左腳及右膝等處擦挫傷，未料，潘見林男跌倒、又擔心被發現自己是無照駕駛，竟只將林男扶至路旁就想逃跑，雖車鑰匙被林男拔走，潘男仍匆忙丟下300元後落跑。

潘男出庭時坦承與林男發生車禍，對方也曾要求他不要離開現場，但他一開始說是因沒駕照才想離開，之後又辯稱是看對方傷勢不嚴重，且父親的尿管塞住了、要返家處理，才會急忙離開，一審判他8月刑期，但潘男不服提起上訴。

法官調閱相關資料，發現林男父親的尿管確實曾阻塞，但早在車禍發生前2天已獲得處理，且林男在事發前半年才因公共危險罪遭易服勞務且執行完畢，沒多久又發生車禍，雖與對方達成和解，8月刑期仍符合比例原則，駁回其上訴。

(中時 )