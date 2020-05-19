阮淑敏、何美玲於民國106年12月間從事先進光（3362）股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺中地方法院判決有罪確定並沒收其犯罪所得。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事判決書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於109年5月29日前寄回投保中心，以便統一辦理。

投保中心指出，受理條件為於106年12月7日於市場「買進」先進光的投資人。

(工商 )