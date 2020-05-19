先進光內線交易 投保中心受理投資人求償登記 16:392020/05/19 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阮淑敏、何美玲於民國106年12月間從事先進光（3362）股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺中地方法院判決有罪確定並沒收其犯罪所得。 投保中心為保障投資人權益，擬以刑事判決書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，於109年5月29日前寄回投保中心，以便統一辦理。 投保中心指出，受理條件為於106年12月7日於市場「買進」先進光的投資人。 (工商 ) #統一 #先進光 #投保中心 #內線交易 #求償登記 也許您會感興趣 推薦閱讀 王浩宇護航此事 遭酸：可憐哪 23:262020/05/17 政治 中職》五雷轟頂 中信兄弟19比9痛擊統一獅 22:352020/05/17 體育 國家統一修法事件是照妖鏡 04:102020/05/18 時論廣場 投保法修正案立院初審過！不肖董監別想鑽漏洞 16:552020/05/18 財經 四大建案進場 高雄4月開工逾200億創同期單月新高 17:562020/05/18 財經 陸大改革 允許外資控股或獨資經營 取消外資准入負面清單之外限制 21:252020/05/18 財經 投保法修正初審過關 興櫃董監事辭職 也難逃訴訟 04:102020/05/19 金融．稅務 游走藍綠 國發會副主委游建華超龜毛 04:102020/05/19 政治要聞 中職》獅隊達尼爾今晚初登板 台南降雨機率70％ 09:382020/05/19 體育 投保中心受理永純、利機、精聯及達輝的投資人求償登記 16:312020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 投資大師：聯準會難撐太久 美股債將承受重壓 - 財經 第三季度又有3兆國債來襲 聯準會快頂不住了！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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