（晶達光電19日赴高雄舉辦捐贈活動，協助學校衛生教育宣導。圖／晶達光電提供）

晶達光電（4995）成立20周年，今年響應防疫，19日捐贈200套產品燈箱至高雄市教育局，協助學校衛生教育宣導，期望盡到社會一份子的力量。

晶達以自有品牌「LitemaxR」行銷全球，產品均為自行研發設計，隨著營業額不斷成長，仍然堅持產品在台生產。公司表示，主要是希望建立台灣業者形象，帶動本土供應鏈輸出，對外塑造台灣研發軟實力的形象。

今年晶達響應政府做好防疫措施，協助學校宣導「最基本且最重要的防疫措施仍是落實勤洗手，咳嗽禮節以及生病在家休息，只要遵守口罩使用時機，才能讓防疫發揮最大效用」，並提供公司產製的產品燈箱一批共200套，幫忙學校衛生教育宣導。

晶達表示，基於取之於社會，用之於社會的感恩回饋，除了專注於本業追求獲利外，公司並嘗試發展多元化之社會參與活動，推動且激勵員工參與公益志工活動，用愛心關懷別人、服務社會，體現公益服務的快樂，促進與社區間和諧關係。

在社會責任方面，晶達每年都會與不同的基金會合作，希望透過多元的合作方式，能夠關懷不同的弱勢團體，盡社會一份心力。

(工商 )