龍邦（2514）最新公告，自今年2月26日起至5月19日止，經由集中市場取得泰山（1218）5,017張持股，累計持股比率上升至25.9％。

龍邦表示，前次公告對泰山持股124,504張（含利用他人名義持有31,434張），持股比率24.9％（含利用他人名義持有6.29％），此次公告時持股129,521張（含利用他人名義持有31,434張），持股比率上升至25.9％（含利用他人名義持有6.29％）。

(工商 )

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