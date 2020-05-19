龍邦再增持泰山五千張 累計持股達25.9％ 16:392020/05/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍邦（2514）最新公告，自今年2月26日起至5月19日止，經由集中市場取得泰山（1218）5,017張持股，累計持股比率上升至25.9％。 龍邦表示，前次公告對泰山持股124,504張（含利用他人名義持有31,434張），持股比率24.9％（含利用他人名義持有6.29％），此次公告時持股129,521張（含利用他人名義持有31,434張），持股比率上升至25.9％（含利用他人名義持有6.29％）。 (工商 ) #龍邦 #泰山 #名義 #累計持股 #持股比率 也許您會感興趣 推薦閱讀 後疫情時代罐裝食品夯 業者推無加糖粥品 23:312020/05/17 旅遊 中環集團持有台南持股攀升至15.69％ 10:442020/05/18 財經 8旬老婦拄杖淋雨泣聯絡簿被偷怕老師罵 警關懷助團圓 12:052020/05/19 社會 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 投資大師：聯準會難撐太久 美股債將承受重壓 - 財經 油價連漲三周 但今晚有顆未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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