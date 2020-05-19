Sandy喜歡男生身上有香味。（粘耿豪攝）

【即時新聞】吳姍儒出席Les Parfums de Farcent (Farcent香水系列)記者會。(粘耿豪攝)

吳姍儒（Sandy）19日出席香氛品牌記者會，她近日迷上電玩《動物森友會》，私訊想加楊丞琳，但說得太婉轉，對方沒聽懂，反而相約一起去運動，所以遊戲只加了妹妹當好友。咖啡店生意受影響，她笑稱不是因為疫情，而是整個東區的景氣，「幸好這一個月有回流。」她工作排到7月，3月至今僅休息1天，還跟老爸炫耀。

Sandy近日忙著調身體，不吃有鹹味的東西，每天狂喝4000CC水，光4天就瘦了2公斤，「我原本50公斤，現在48公斤，其實是為健康，進行賀爾蒙調整，讓身體回到輕鬆狀態，這個水量可以加強代謝。」第一本著作大賣，現在正在構思第二本，她自謙，「有在準備第二本，現在進度是零，但有機會還是會出。」

Sandy喜歡男生身上有香味。（吳維書攝）

代言香氛品牌，Sandy提及喜歡男生身上很乾淨，最後有淡淡香味，「我爸剛坐電梯我都知道，之前是古龍水味道，現在則是雪茄味。」她笑稱有次回家一開電梯門，沒聞到味道就知道吳宗憲剛坐過電梯，「Bingo跟我無辜對望，超誇張，他忘記把狗帶回家了。」現場一片爆笑。她經營副業有成，小情人麵搭上疫情宅經濟潮全賣光，目前正打算研發冷凍新版本。

(中時 )