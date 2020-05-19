鎮瀾宮大甲媽祖起駕盛況空前，台中市觀光旅遊局列入宗教巡禮遊程。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

部落客「小林＆郭郭的小夫妻」推薦必遊亞洲大學現代美術館。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

審計新村文青小店聚集，假日文創市集總能發掘驚喜。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

大坑4號登山步道風景如畫，每到假日遊客如織。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局邀請國內、外網紅及部落客踩線，撰文「台中GO！」手冊，推薦7條私房主題遊程。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

為打造觀光首都，台中市觀光旅遊局精選7條主題遊程，並邀請國內、外網紅及部落客踩線，探索巷弄內的人文風光、山海自然景觀及新奇創意的美食文化。網紅激推主題玩法集結成「台中GO！」手冊，歡迎索取或上網下載，跟著旅人腳步體驗台中的特色風情與魅力。

小林＆郭郭的小夫妻推薦必遊亞洲大學現代美術館、光復新村及霧峰農會酒莊。部落客「旅行履行中」橫掃第二市場及逢甲、東海、一中商圈美食。「去台灣TripTaiwan」是移居台灣多年的香港人，2天1夜慢走熱情海岸線，踏足沙鹿彩繪街道、日南車站、高美濕地等景點。

觀光旅遊局長林筱淇表示，台中擁有豐富而多元的自然人文觀光遊憩資源，2019年底被米其林指南組織宣布將列入2020年指南評鑑，亦被知名網路預訂平台評選為2020年全球即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」第8名。

林筱淇說，台中氣候宜人，山海屯各具特色，藝文商業亦蓬勃發展，特別企劃山城秘境、海線風情、屯鄉情懷、都市藝文、宗教巡禮、大啖美食及網美帶路等7條主題遊程。並邀請網紅、部落客踩線，撰文「台中GO！」手冊，歡迎索取或至「台中觀光旅遊網」下載。

(中時 )