台鐵便當 8種便當任你選。(台鐵局提供)

台鐵便當 8種便當任你選。(台鐵局提供)

超過一甲子的台鐵便當與全家便利商店策略聯盟，鎖定經典元素「滷排骨」推出8款鮮食。台鐵局與全家今日舉行聯合記者會，宣布自5月20日起，消費者在全台3600多家「全家」超商，就能隨時吃得到台鐵經典美味。

台鐵局與全家超商攜手共組國家便當隊，將人人熟悉的國民美味，拓展到全台3600間店舖，以經典「滷排骨」為主題開發8種產品，橫跨早餐、主餐、配餐3種餐別，並用列車車廂造型如莒光號、普快車、普悠瑪號等設計成外包裝，讓民眾在品嘗的同時，彷彿重溫了在火車上吃便當的旅行記憶。

交通部長林佳龍致詞表示，台鐵是百年老店，也是最好的品牌，但這些年發展遇到很多挑戰，特別是票價無法調整，導致財務顯現出困難，其實台鐵坐擁金山銀礦，只是不知道怎麼挖，普悠瑪事件後成立資產開發中心、副業營運中心，是台鐵未來營運、開發的兩個火車頭；很多國家車站以便當為主要收入，今天是一個創舉，往創新轉型又邁向一大步。

台鐵局長張政源說，台鐵便當的數量節節上升，2019年賣出逾1053萬9000個，但社會大眾反應，台鐵便當只有在火車上跟少數車站有賣，其他地方想品嚐卻買不到，很多人希望把觸角伸出去；加上台鐵便當以午餐、晚餐為主，建議是否開發早餐，民眾的聲音聽到了，也想辦法滿足。

全家董事長葉榮廷說，從明天開始喜歡台鐵便當的消費者，就在你家樓下、巷口轉角，就能買到、吃到；用消費者記憶中的美味「滷排骨」研發產品，產品包裝設計也以台鐵火車為主，誘發消費者美好回憶。葉榮廷透露，每個品項每家都賣一個，營收會多8億。

(中時 )