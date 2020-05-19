國泰女籃在第15季WSBL開季笑納8連勝，至今仍是聯盟唯一不敗隊伍，本周換二年級生陳薇安打出佳作，4場比賽都有雙位數得分，在與台灣電力一戰更繳出21分個人本季最高分，榮膺上周單周最佳球員。

陳薇安上季菜鳥球季就繳出亮眼成績單，被譽為「怪物新人」，本季開季首周小小低潮，加上球隊陣中人才濟濟，教頭更強調防守，上周陳薇安調適心態重新歸零繼續拚，並從防守做起，再帶動自己進攻能力，再次打出身價。

陳薇安上周出賽時間都超過20分鐘，平均得分15.0分、3.5籃板、1.8抄截及1.8阻攻，以全面數據獲得單周最佳球員，她說：「雖然一開季的狀況沒有很好，但謝 謝教練團不斷給我機會，也謝謝學姊、隊友一直鼓勵我，讓我更有信心，之後的比賽我會更努力，請大家繼續支持國泰女籃。」

第15季女子超級籃球聯賽本周休兵，第三周賽程將於下周一（25日）在臺北市立體育館1樓續戰，由於目前暫時無法開放觀眾進場，請關心女籃的球迷鎖定ELEVEN SPORTS體育1台、2台現場直播，或上ELEVEN SPORTS YOUTUBE頻道收看網路直播。

(中時 )