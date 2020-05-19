張國榮唱作俱佳，《夜半歌聲》更是他唯一監製的電影。（華映提供）

《夜半歌聲》改編自30年代的同名作，電影公司砸下巨資4000萬，企圖打造東方版的「歌劇魅影」。（華映提供）

已逝的一代巨星張國榮生前唯一監製的電影《夜半歌聲》即將推出4K數位修復版，該片號稱他經典愛情代表作品之一。該片強調了愛情與音樂，於是當時影業老闆黃百鳴特別邀請唱作俱佳實力堅強的張國榮擔任電影監製，全方位為電影品質把關，張也全情投入，包括劇本、場景、音樂甚至海報設計都會提供意見，日前受訪的黃百鳴更笑著回憶：「他監製比我嚴格！對美術很有要求。」

此外，張國榮更為電影創作了3首歌曲，包含同名主題曲〈夜半歌聲〉及〈一輩子失去了你〉、〈深情相擁〉。為了演出片中歌劇演員，張國榮還特別用心融入一些歌劇唱腔來詮飾，其中，他與美聲歌姬辛曉琪合作對唱的〈深情相擁〉最為膾灸人口，傳唱一時，成為2人的經典代表金曲。

《夜半歌聲》改編自30年代的同名作，電影公司砸下巨資4000萬，企圖打造東方版的「歌劇魅影」，香港鬼才導演于仁泰聯手張國榮之外，也找來氣質女星吳倩蓮及當時還是青澀新人的黃磊，共同譜出一段蕩氣迴腸的愛情悲劇。

該片幕後製作也相當講究，由曾獲奧斯卡肯定的攝影師鮑德熹掌鏡拍攝，美術大師張叔平打造套套華服，從場景到演員服裝都盡現30年代的上海奢華風情，電影獲得香港金像獎最佳美術設計和最佳服裝設計的肯定。

《夜半歌聲》故事描述1936年的上海，演員宋丹平（張國榮 飾）是新一代的舞台巨星，他瘋靡了萬千少女，但他只情有獨鍾於個性單純可愛的富家少女杜雲嫣（吳倩蓮 飾）。因宋丹平的戲子身份，兩人的戀情遭杜家父親極力阻止，並硬是將她許配給權貴富二代趙俊。訂婚宴上，杜雲嫣裝病離席，私會宋丹平，讓趙俊妒火中燒，派人潑漒水毀了宋丹平的面容，更放火焚燒劇院。外傳宋丹平已埋葬於大火中，杜雲嫣受創太深成了瘋婦，廢墟般的劇院每逢月圓之夜傳出飄緲歌聲，附近居民都傳說是宋丹平的鬼魂作祟，無人敢靠近。十年後，一個從外地來的小劇團暫住進此劇院，演員韋青（黃磊 飾）遇到如幽靈般的宋丹平，過往的愛情悲歌隨即再次上演。該片6月5日在台上映。

(中時 )