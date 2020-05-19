第15任中華民國總統副總統20日將就職，520後新人事也在本周公布，金管會主委顧立雄轉任國家安全會議秘書長，跌破市場眼鏡；而金管會同時也新增了一位「檢察官」副主委許永欽，之前為高檢署「反股市禿鷹小組」成員之一。台北股市的萬點行情，在總統府「關鍵」任命下，禿鷹擾市難度將升高。

據統計，2000年以來的5次520行情中，僅有2016年的520行情，是當天台股收盤上漲，且未來的1日、3日、5日、10日和20日及60日台股都呈上揚走勢。

從新人事的發布和統計數據的佐證，小英政府在穩定股市也是採取超前部署。

據統計，2016年的520台股上漲了0.44%，而外資當天在台股上市櫃賣超僅1.82億元。最慘的520行情是在2000年，當年的520台股重挫3.28%；至於外資賣超最重的520行情，是在2012年，當年520適逢假日，但統計前後的2個交易日，外資都是賣超，當年的518外資賣超134億元，521外資賣超23億元。

整體來看，從2000年開始的5次的台股520行情，外資都是站在賣方。如果今年的520外資轉為買超台股，那將創下歷年的新紀錄。

從今天外資的進出數據來看，外資結束了連5賣，今轉買台股46.4億元新台幣。

群益長安基金經理人王耀龍表示，520之後行情，仍需持續留意全球疫情發展、經濟數據表現和消費產品需求下修的情況，因此短期在操作上建議仍以選股為主，料股市仍將以區間波動格局為主，台股方面，建議可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。產業方面，科技股仍為布局主軸，包括高速傳輸、AI、AMD等新產品及新應用相關族群可持續留意，此外，受惠於終端產品規格提升、市場產值持續成長之光學鏡頭、5G、資料中心等類股亦可關注。

(時報資訊)