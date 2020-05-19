根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，今年兩大顯卡廠NVIDIA與AMD預計將於第三季發布全新GPU，加上Microsoft與Sony規劃於第四季發布新款遊戲機，全數搭載高容量GDDR6記憶體，這波需求將幫助繪圖用記憶體(Graphics DRAM)成為所有DRAM類別中，價格相對有支撐的產品。

TrendForce表示，受到疫情影響，預估第三季整體DRAM價格上漲幅度較第二季大幅收斂，部分產品價格更可能於第四季反轉向下，但Graphics DRAM價格仍有機會在下半年力守持平到小幅上漲。

身為顯卡領導廠商的NVIDIA，在競爭對手AMD率先於2019年導入7nm製程的壓力下，NVIDIA計劃在2020年第三季發表首度搭載7nm的新款Ampere GPU，全數搭載GDDR6，規格較上一代明顯進步。AMD同樣將於第三季發表7nm+的BIG NAVI效能升級版GPU，並將GDDR6列為標配，容量有機會進一步提升。

TrendForce指出，兩廠新產品首波都將以獨立繪圖卡(discrete graphics card)市場為主，正式搭載於筆電的時間點，應會落在2021年上半年，不過在效能與功耗顯著提升的誘因下，預計市場將掀起「換卡風潮」，進一步刺激GDDR6的需求。

除了新獨立繪圖卡外，Microsoft和Sony將分別在第四季發表XBOX Series X以及PS5全新遊戲機。從硬體規格來看，除了CPU時脈明顯提升外，GPU都將搭配最高規的GDDR6 16GB，不僅容量較原有機型翻倍，更遠超過目前主流顯卡6-8GB的規格，將帶動Graphics DRAM消耗量顯著增加。

由供給端來看，Graphics DRAM占整體DRAM市場的消耗量僅約6%，屬於相對利基且高規產品；加上產品追求高傳輸速度與低功耗，設計難度較高，因此單位元(per GB)的生產成本最貴。

在2020年整體DRAM供給面成長保守的前提下，為因應GDDR6漸增的需求，原廠可以做內部產品別的產能轉換，但出於GDDR6屬於相對利基且高製造難度的產品，因此較難做到如Mobile DRAM轉至Server DRAM般的大規模轉換。

目前供應商中，三星與美光皆已於2019年量產GDDR6，並導入客戶產品；SK海力士目前仍致力於調整產品良率與穩定度，規劃今年底導入市場。

TrendForce預估今年GDDR6占整體Graphics DRAM的滲透率將顯著提升，由去年的4成拉升至7成，並於2021年突破9成水位。

(時報資訊)