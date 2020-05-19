昨(18日)日高雄巿長韓國瑜到高雄市議會做施政報告與備詢時，挺韓大將杏仁哥吳育全到場直播與發放紅絲帶，但卻被親綠媒體解讀行為惹議。杏仁哥在臉書上開直播狂酸，謝謝對方那麼看得起他。

昨日杏仁哥到高雄市議會發放象徵挺韓的紅絲帶，並在市議會裡直播議事的進行。不過，他回到家裡看電視的時候，卻看到綠媒用「惹議」當成電視新聞標題評價他的行為，這讓他很不滿，並狂酸對方真看得起他。

他還在直播中撥放錄下的新聞內容，並表示，「惹議是你在講的啦，惹議？惹你們的爭議啦」，並質疑有很多直播主也會進議會開直播，為什麼就只針對他？而對於綠營批評韓國瑜「沒誠信」，他反問，陳菊欠了3000多億還落跑，也是「沒誠信」，怎麼就沒人講了，痛批綠營雙重標準。

對於杏仁哥的遭遇，網友們紛紛發文力挺，「杏仁哥，您辛苦了」、「杏仁哥!加油。永遠挺你」、「杏仁哥，好棒，加油，有你真好」、「謝謝杏仁哥一直支持韓市長、加油」、「一定要監票，杏仁哥，加油，打倒妖魔」。

杏仁哥臉書直播影片(取自杏仁哥臉書)

(中時電子報)