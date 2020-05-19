520政府「新」團隊就定位，防疫也逐步解封，面對即將到來的後疫時代，工總從產業對接角度提出三建言：籲政府善加運用台灣位居亞太樞紐地位的優勢，成為世界各國可信賴的夥伴、東南亞逐漸崛起，政府啟動新南向2.0計畫，以及未來應強化大陸以外的生產基地，增加供應鏈多元性，避免產業斷鏈重演。

工總指出，台灣一向是全球產業鏈可信賴夥伴，後疫時代，台灣應善加運用本身位居亞太樞紐地位的優勢，成為全球各國可信賴的夥伴，以及歐美進入東亞、東南亞地區的橋樑，特別是，受到中美貿易戰及疫情衝擊，台商在進行產業重新布局時多選擇回台投資。

工總指出，台灣製造業正逐漸降低以大陸作為生產與出口基地的依賴性，因此呼籲政府應以全球化視野全面盤點台灣產業供應鏈現況，維護台灣在地產業鏈完整性，並強化大陸以外供應商夥伴關係，增加供應鏈多元性，工總還提出「總部根留台灣、經濟移民全世界」的建議，將高質化產業留在國內，並逐步完善我國境外產業聚落，以融入區域經濟整合的網路中，避免產業斷鏈重演。

工總分析，後疫時代，東南亞國家會有新局面，因此從產業對接角度思考，建議政府應啟動新南向2.0計畫，正視東南亞國家逐漸崛起，成為生產基地的事實，並配合各國關鍵性產業發展重點，做適當調整，尤其應積極掌握東協國家與相關經貿大國之合作面向與產業契機，未來來新南向應更加重經濟面向，以取得實質效益。

(工商 )