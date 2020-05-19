配合鐵路地下化鳳山車站工程的第85期重劃區，完工之後，將釋出5.18公頃的建築用地，重劃工程規劃3階段打通並拓寬多條道路，在第一階段的曹公路與文衡路打通之後，第二階段的中正路與博愛路也已在18日晚間開放雙向、雙車道通行，最後的第三階段的鳳山車站南側15米計畫道路等工程，高雄地政局將對最後一戶拒絕搬遷的住戶，配合重劃工程進度，依法代為拆除，以建構完整的大鳳山交通系統，加速地方發展。

高雄地政局19日表示，第85期市地重劃區面積約7.97公頃，除了道路用地約2.09公頃、綠帶用地約0.37公頃、以及廣場用地約0.33公頃，總共約2.79公頃的公共設施用地之外，建築用地約5.18頃。

地政局說，配合鐵道等地上物拆除及鐵路地下化通車期程，第85期市地重劃分為3個階段施工，第1階段主要是配合鳳山車站地下停車場啟用，優先新闢和平路西段道路，以銜接停車場出入口，並打通曹公路和文衡路，串聯被鐵道隔絕一世紀的前後站，已於2019年10月18日，在李四川副市長見證下完工通車。

地政局表示，第2階段則是進一步拓寬鳳山博愛路至協和路段的中正路，並就鄰近博愛路、鳳松路交叉路口界面，重新銜接，舖設瀝青混凝土路面，也已經在2020年5月18日晚間，開放雙向、雙車道通行。

地政局指出，在鐵路尚未地下化、以及實施第85期市地重劃之前，狹窄的中正路與鳳松路、博愛路等道路交會的路口，是鳳山、鳥松南北往來的交通瓶頸。經由鐵路地下化及第85期市地重劃工程，陸續拆除12戶既有建築物，將原先中正路（博愛路至協和路段）約10米寬的雙向單車道，拓寬至21米的雙向雙車道，大大地解決當地民眾及鳳山、鳥松長期往來的交通沉痾，對於區域交通有極大的效益。

地政局表示，第85期市地重劃最後的第3階段，將完成包括鳳山車站南側15米寬計畫道路在內的剩餘3段道路，以健全重劃區內交通路網，目前重劃區內僅剩餘1戶妨礙工程施工的建築物，尚待拆除。

地政局指出，雖然高雄地政局提供建國新城，作為住戶臨時安置住所，且拆遷補償費也經住戶信任的估價師進行複估，並積極與住戶溝通，但仍不為住戶接受、拒絕拆遷，為了早日完成重劃工程，以辦理分配土地點交作業，地政局將配合重劃工程進度，依法代為拆除，以落實都市計畫，建構完整大鳳山交通系統，加速地方發展。

(工商 )