台南農特產品年產值超過600億元，正值新冠肺炎疫情期間，在台南市長黃偉哲擔任代言人的加持下，包括「台南好麵-麵麵俱到」、關廟鳳梨等優質的農特產品，紛紛搭上宅經濟的列車，進軍網路、電視購物等線上平台銷售。黃偉哲還認為，線上購物是最直接、最便利的民生平台，能將新鮮的農產品直接送到消費者手上，應該加強推動。

正值台南鳯梨盛產期，台南市長黃偉哲日前專程北上東森購物推銷關廟出產的金鑽鳯梨，不僅獻出電視購物Live初體驗，現場還大啖新鮮關廟鳯梨，並分享鳳梨入菜食療保健吃法。

黃偉哲認為，在新冠肺炎疫情的威脅下，線上購物已成為最直接、最便利的民生平台。鑑於鳯梨的營養價值高，期盼透過創新的銷售方式，加深民眾對鳯梨特性的認識，另一方面也開拓台南農產品的多元通路，呼籲消費者在防疫期間力挺台南農民。

事實上，擔心新冠肺炎疫情影響台南優質農產品的銷量，身為農業大市市長的黃偉哲，繼行銷「台南好麵」、「台南好罐」引發訂購熱潮後，再度出面擔任農產品的代言人，前進電視購物台獻出處女秀賣力行銷關廟鳳梨。

黃偉哲表示，關廟出產鳳梨、竹筍及關廟麵等非常多的好產品，廣受民眾的歡迎。由於今年的鳳梨產量與往年一樣，卻少了大陸的外銷市場，因此市府積極朝加工、內銷及開闢其他國家市場的方向努力；令人欣慰的是，今年鳳梨的價格，並沒有因為少了大陸市場減少，價格仍維持穩定，也讓更多消費者能吃到好吃又健康的鳳梨。

農業局進一步指出，台南市的鳳梨可採收面積約1750公頃，總產量預估約7萬3000餘公噸，占全國總產量15％ ；其中，4月至5月為台南鳳梨的盛產季。此次因新冠肺炎疫情的影響，除持續推動企業認購鳳梨，更在東森購物台狂賣1萬4000顆鳳梨，也與中華郵政合作，協助農民行銷鳳梨增益農民收入。

(中時 )