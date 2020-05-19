教育部課審會學生委員、靜宜大學法律系學生林致宇，去年8月間寄包裹給香港經濟貿易文化辦事處，稱「台灣人不會放過你們」，並附上血衣、冥紙，遭依恐嚇公眾、恐嚇危安罪起訴。台北地院今開庭，林男強調是善意提醒、表達政治性言論，沒有恐嚇犯意，希望法官判他無罪。

檢方論告指出，林男的社會地位不能代表台灣人，只能代表個人主觀意志，「嚴重警告HKETCO」、「台灣人不會放過你們」、「台灣人將以最激進的手段來面對HKETCO」、「HKETCO所有職員個資已被駭客竊取」等語，明確指港府若不採取他希望的行動，HKETCO將會受害，血衣、冥紙則代表受傷、死亡之意，建請依法判決。

林男表示，他承認寄送包裹，但否認恐嚇犯意，稱信中以「台灣人」為第一人稱，是基於台灣社會紛圍，以及抗爭者的情緒，推論出辦事處可能面臨的情況，並未預告要對辦事處不利，駭客部分則是看臉書、新聞得知，有相當理由確信為真。

林男說，反送中爆發嚴重衝突，諸多證據顯示港警暴力對待抗爭者，甚至有人死亡，卻要人民溫和表達訴求，武器並不對等，血衣、冥紙則是象徵元朗襲擊事件；他雖不能代表台灣人，但從事社運者，通常是特定多數人，他認識許多立場相同的人，信中推論之事確實可能發生。

林男並說，他寄包裹是表達對港府處理反送中事件的不滿，希望激起輿論，達到監督制衡的效果，希望台灣人民更關注此事，同時將訴求傳達給香港方面。信件內容沒有針對人恐嚇，而是針對機關，因辦事處是香港唯一在台機關，他認為寄到這邊才會被國際媒體發現，若直接寄到香港恐石沉大海。

辯護律師則說，反送中事件發生後，有部分台灣人擔心日後也會受到相同對待，林男覺得不能置身事外，他也許因為活在同溫層中，感受特別深刻，又因年輕、熱血，這件事對他並沒有任何利益，卻還願意付出，希望法官考量他對社會沒有敵性，判他無罪。

庭末，法官諭知6月30日宣判，林男表示將會親自到場聆判。

(中時 )