520這個美好的日子即將到來，想好怎麼向你的另一半，或是身邊曖昧的朋友，又或者是工作上不可缺少的好同伴，送出充滿愛意的祝福嗎？一圖勝千言，為了鼓勵使用者可以透過貼圖傳情，LINE 特別發起「傳貼圖拿萬元好禮」的活動，傳送指定貼圖跟收到指定貼圖都能領 LINE 代幣，還能抽超夯 Switch 遊戲主機跟 iPhone 11 Pro 等好禮。

LINE 貼圖發起「傳貼圖拿萬元好禮」的活動，5 月 19 日至 23 日活動期間，只要傳送活動指定貼圖，就可以讓你跟朋友一起狂拿 LINE 代幣。總共有 300 多組貼圖都包含在本次活動中，如果你曾經買過這些貼圖，那麼不需要再額外入手，輕鬆就可以參加這次活動。

凡傳送本次活動指定貼圖給朋友，或是接收到的一方，都可以獲得 LINE 代幣(規則如下方表格)。如果重複傳送同一組貼圖中的貼圖給同一個人，則無法獲得第二次集章。但若是傳送給同一個人活動貼圖中的不同組貼圖，可以計算第二次(或以上)的集章。每傳送 50 個活動貼圖後，可以獲得一張獎品券，可進行抽獎，獎項包含 iPhone 11 Pro、iPad Air、Switch、Switch Lite、Dyson 空氣清淨機、AirPods Pro等驚喜樂透禮，或是 LINE 代幣 30 枚。

LINE 貼圖傳情活動，收到、傳送指定貼圖，都可以集章，獲得 LINE 代幣獎勵。(摘自LINE Blog)

活動贈送的 LINE 代幣有組數限制，送完為止，還請留意。如果因為動作太慢，代幣已兌換完畢，也能獲得本活動的幸運桌布。本次活動時間為台灣時間2020年05月19日14:00 ～ 2020年05月23日23:59。有興趣的朋友可把握機會唷！

參加本次活動後，傳送貼圖後會被加入「LINE貼圖活動通知」的官方帳號，在當中你可以快速查看目前累積「收到」、「傳送」的集章數目。累積達到獎勵標準的話，也會透過此官方帳號立即傳送給你活動代幣唷！

(科技)