長期為夜間打鼾所苦的40歲徐姓上班族，不但每晚鼾聲如雷、連妻子都受不了，也因為長期睡不好，白天常感到疲累、甚至在開會時打瞌睡，日前他就醫檢查，確診為阻塞型睡眠呼吸中止症，經接受配戴止鼾矯正牙套後，症狀大幅改善，終於又精神奕奕。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型、中樞型，其中，阻塞型可分為輕、中及重度，徐男一開始在診所檢查為輕度症狀，也曾使用正壓呼吸器治療卻效果不佳，再加上他經常出國出差、又不想接受手術，決定轉診牙科尋求解決。

廖明德說，睡眠呼吸中止症的發生是因睡眠時下顎與舌頭部位肌肉放鬆，若下顎及舌頭往後傾則會阻塞部分呼吸道，治療方式包括減改變睡姿、藥物治療、配戴正壓呼吸器、接受口咽整形或切氣管手術，徐男藉由配戴矯正牙套將下顎往前移位、帶動軟顎與咽喉壁肌肉，藉此打開上呼吸道、降低鼾聲。

廖明德強調，男性、肥胖或抽菸、喝酒、糖尿病患者是睡眠呼吸中止症好發族群，嚴重者甚至會引發注意力不集中、高血壓等症狀；止鼾矯正牙套適用於輕中度患者，但須長期配戴才有明顯效果，且需定期觀察並調整。

(中時 )