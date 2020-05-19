總統府台版「維基解密」事件中的「打賴路徑」，引起熱議。國民黨今天舉辦「駭客解密！總統府成打賴中心？」記者會，副祕書長謝龍介指出，總統府祕書長陳菊把賴清德牽去騙，騙完後去當監察院長就可安全下莊；賴清德就是敗在涉世未深，現在政治前途坎坷，希望賴一定要堅強到底，「只要你跟我聯手好好打拚，要罷免一個的無道的蔡英文不是不可能的！」但賴要沉得住氣，不要還沒動作就被打壓、淹死了。

「一生監督你一人，這個好朋友實在很無奈。」謝龍介表示，賴清德這次可說是敗在涉世未深，這次事件整個過程若說總統府真的被駭客駭到，「但駭客怎麼駭也駭不過唐鳳」。

謝龍介回憶，當時賴清德的好朋友告訴他，這次（總統初選）過了請他放心，被總統任命的行政院長出面和總統競爭總統初選，就表示總統當的不好；當時總統府祕書長陳菊把賴牽去騙，告訴賴「三八兄弟，不挺你要挺誰？」賴回來認為妥當了，民調贏蔡英文二、三十趴，哪可能翻，還有菊姐相挺，因此回來還辦慶功宴，結果短短45天豬羊變色，所以「陳菊妳在這此事件，妳不用負責嗎？」

他指出，祕書長陳菊把賴牽去騙，騙完之後還要去當監察院長，慶富案與高雄三千億元負債，只要陳菊當監察院長就安全下莊。這次總統府洩密案是內部有人看不下去，人家說「鴨蛋再密也有縫」，賴清德怨恨、無奈，代表台南人到台北，還要被推到深宮當怨婦，有夠可憐。

謝龍介說，接著，一位偉大的副總統陳建仁說要放棄卸任禮遇，這個有夠厲害，惦惦吃三碗公半，說替國庫省兩千多萬，說18萬絕對不領，2017年還說自己退休後只要月領7萬元就可過活了，這次又說18萬不領，大家開始鼓掌，後來才知道是要領每月49萬元。陳建仁竟然在 5月14日發表談話，說「副總統是一個沒有聲音的備位元首，一定要聽從總統的指派，蔡總統會派很好的工作」，人都要走了，還把賴綁在桌腳、惦惦不能出聲，「清德兄，我們真的看不下，看到你的政治前途命運坎坷，你一定要堅強到底，雖然鄭文燦才是蔡英文與陳菊的最愛，但台南人會做你的靠山！」

謝龍介提醒，大家不要小看這一場宮廷鬥爭大戲，賴清德去年拜託總統府「不要再用網軍對付我、不要傾全黨之力攻擊我」，當時他在媒體評論此事，還以為會被告，後來證實沒有，「因為從今天流出的資料看得出來，這些過程都是真實的」。包括用國安機器，賴清德在台南市政府台北辦公室開會，竟然會被拍，每個進辦公室的都被拍，他身為台南市議員還不知有這間辦公室，所以國安機器太厲害。

謝龍介說，賴清德明天就要就職了，祝福清德兄步步高升、平步青雲，賴一定要堅強戰鬥到底，以現在的社會氛圍，「只要你跟我聯手好好打拚，要罷免一個的無道的蔡英文不是不可能的！」但賴要沉得住氣，不要還沒動作就被打壓、就被淹死了。

媒體詢問謝龍介，蔡英文對賴清德做過最過分的一件事是什麼？謝說，太多了，蔡英文表裡不一，「當面給你笑臉，背後捅你好幾刀」，尤其藉著陳菊當橋梁引君入甕，菊賴見面後還展現出要挺賴的氣勢，讓賴高興好一下子，最後卻啟動府、院、黨國安機器全面打壓，包括網軍在內把賴清德幹掉，這就是江湖險惡、政治凶險，過程當中看了確實令人心寒。為何陳菊汲汲營營，總統府要安排她當監察院長，擺明就是讓陳菊安全下莊，包括慶富案高雄那麼多案子移送高雄地檢署都不會被動，當了監察院長就更不會動了。

(中時 )