高雄加工區獲得前瞻計畫24億元補助，其中智造新基地首波工程19日舉行上梁典禮。（柯宗緯攝）

經濟部長沈榮津19日強調，政府會有同理心協助企業度過難關。（柯宗緯攝）

高雄加工區前瞻智造新基地首波工程聯合辦公大樓19日舉行上梁典禮，力拚今年8月完工，另外兩棟標準廠房則於明年8月落成。經濟部長沈榮津致詞時提及，政府面對新冠肺炎疫情，從防疫、紓困到振興歷經三階段，除口罩隊發揮超前實力外，也提早部署台商回流，更強調政府要用同理心協助企業度過難關。

沈榮津提到，防疫前期感謝產業協助生產口罩機，原本1台要花1個月，至少得花半年，最後壓縮到20天，出產60台口罩機，產業界平時雖互相競爭，但當國家有需要時，攜手團結合作。

針對紓困方面，沈榮津直說，假日與不少企業開紓困座談會，了解到餐飲、零售業首當其衝，沒有現金收入，還得負擔薪水、租金，而政府提出生意影響50％的業者，每位員工可獲每月2萬元補助，最高連續3個月。

「政府要用同理心來幫助需要紓困的產業度過難關！」他表示，有家擁有2000名員工的業者前來申請紓困，政府花2天就完成審查，當業者及時雨，老闆也承諾會好好照顧員工。不少廠商不曉得，50％生意受損，只要拿今年1至4月當中的1個月，與前24個月的業績來比較，「保證看得到，吃得到」。

至於振興部分，沈榮津直說，中央流行疫情指揮中心逐漸鬆綁禁令，為鼓勵民眾消費，將遵從行政院長蘇貞昌指示，振興券好領、好用，「不會綁手綁腳」，且有效刺激經濟，正緊鑼密鼓籌備，定案將對外說明。

高雄加工區已有53年歷史，爭取到中央24億元前瞻計畫更新4.17公頃老舊廠房，預計興建兩棟標準廠房及1棟聯合辦公帶樓，創造8萬平方公尺產業空間。今天瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等廠商簽訂投資意向書，未來投資約118億元，創造3000個職缺。

經立委賴瑞隆向中央爭取，行政院於2017年核定「前瞻基礎建設：高雄加工出口區智造新基地」計畫24億元後，今天他致詞時也說，期盼經濟部部長沈榮津能夠積極推動前瞻性產業投資高雄，導入新興技術投資與應用，引進IoT、5G及AI創新技術，串聯加工區、高軟及亞洲新灣區場域，讓高雄成為5G和智慧製造產業示範。高雄軟體園區作為高雄高科技產業的中心，未來也將持續爭取高軟二期建置，強化高雄轉型能量及競爭力。

(中時 )