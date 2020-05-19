台北市政府職員申訴於職前訓練，遭新北市樹林區公所陳員性騷擾，但廉政署未依法通報及處理，樹林區公所及新北市政府依「性騷擾防治法」認定性騷擾不成立。監委高鳳仙調查發現，該案遭不當受理調查，且誤用法律，本應依「性別工作平等法」由北市府處理，提案糾正樹林區公所、新北市政府、北市府、廉政署及衛福部，要求徹查該案，由北市府重新調查。

高鳳仙表示，甲女為分發至北市府消防局的高考錄取人員，陳員為分發至新北市樹林區公所的地方特考錄取人員，甲女指控，她於2017年6月26日至9月29日，參加廉政署第39期廉政人員訓練班，遭陳員搭肩、肢體碰觸、拉手、偷拍照、監視、不斷以LINE傳送訊息等一連串性騷擾行為。

高鳳仙說，甲女在2017年9月2日向廉政署廉政研習中心輔導員許瓊云申訴，但該中心未依法通報及採取補救措施，草率認定陳員未謹守男女分際，要求甲女僅能擇一採「和解」或「送視察室處理」，並要求受訓學員勸說甲女不要把事情鬧大，威嚇甲女若此案送視察室會遭調查洩密責任、註記等影響未來發展，迫使甲女接受陳員道歉，事後又曲解2人達成和解。

高鳳仙指出，對於甲女的指控，陳員坦承有碰觸甲女4次、拍照、監視、傳LINE等行為，但否認是性騷擾，並稱他監視甲女的行為是應輔導員的請求。本案經廉政署、北市府移送樹林區公所、新北市府依性騷法調查後，認定性騷擾不成立。

高鳳仙說，樹林區公所、新北市政府對本案的申訴案、再申訴案均無管轄權，卻均違法受理調查，並錯誤適用性騷法而作成性騷擾事件不成立的處分，該行政處分均具有明顯重大之瑕疵，依行政程序法規定應屬無效。

高鳳仙表示，本案若由台北市政府消防局重新調查，應適用性工法，綜合調查所得全部事實，就行為人的全部行為整體認定有無「嚴重性或普遍性」而構成該法所定的性騷擾，以符法制。

高鳳仙指出，性工法及性騷法的適用對象、對性騷擾定義、管轄機關、調查處理程序等均各不相同，造成法律適用上的複雜與困難，勞動部與衛福部應共同研議修正法律，讓兩法成為普通法與特別法關係，讓受理單位更為一致，以改進目前法規混亂、多頭馬車、浪費資源、無所適從等缺失。

(中時 )