內閣改組，行政院準發言人丁怡銘成為新亮點之一，行政院祕書長李孟諺說，丁怡銘是6字頭年輕人進入團隊。丁怡銘也首度坦承，蘇揆之前紅到日本的「一粒卡臣」文宣，發想是來自我們只有一個地球。

經常替蘇揆操刀長輩圖，讓民眾印象深的丁怡銘，這次進入內閣團隊，丁怡銘說，他是從基層黨工一路走來， 從排椅子發文宣、指揮交通、學美編、拍文宣及剪接影片做起，這些學習的細節都成為工作的養分，這次是蘇揆徵詢出任發言人，丁怡銘轉述跟蘇揆的對話說，「我看著他的眼睛說，你覺得我準備好了嗎？他說，我一直覺得你準備好了」。

丁怡銘還說，自跟黃致達聊天時，常戲稱許多政黨某些年輕人很快爬到某個位置，像是坐直升機上去的，但「蘇揆滿喜歡從基層一步一步走樓梯上來的年輕人」，之前在新北選戰時被蘇揆找去，也打了一場美妙的戰爭。

被問到「一粒卡臣」的文宣發想，他說，是在吃飯時討論，看到衛生紙之亂，又想到我們只有一顆地球而來。至於「貨很多儘量買」，則是出自生活上的經驗，他說，小時候爸爸看他喜歡吃雞塊，就一口氣買了36塊雞讓他吃到飽，所以他就以此當作聯想，產生文宣，可說所有的生活歷鍊都會成為發想的一部分。

至於過往的個人私事遭起底，丁怡銘則說，他自覺10幾年前有些幼稚，10幾年來回想，尤其是陳建仁副總統說，生命不能填滿自己，要分享給他人，但媒體也沒有在攻擊他，只是看到這些會不斷提醒自已，今天比昨天更成熟。

至於太太抱怨沒事先被告知，丁怡銘解釋，他之前有說過被賦予重任，但沒告訴太太是什麼位子，昨天是同事通知他的，不過因為生活常給太太驚喜，所以這種小事情太太應該還承受的住。

(中時 )