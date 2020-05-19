美國新冠病毒疫苗首階段臨床試驗取得正面成果，加上油價持續回升，刺激隔夜美股道指急升911點，恒指19日亦升近2％，一舉收復10天、20天及50天平均線。

恒指早盤開高554點，最高飆升617點，來到24,552點全日高點，之後升幅略有收窄。午後維持小幅震盪，恒指終場收盤上漲453點，漲幅1.9％，報24,388點。大盤全日成交額達1,259.63億港元。

(工商 )