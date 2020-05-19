5月10日美軍勃克級飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta，DDG 115）在巡弋東海時，船艦上官兵在夾板上排出「115」3個數字，代表美國海軍在東海部署的天數。

美國太平洋艦隊發佈其驅逐艦「裴拉塔號」的一張照片，官兵在艦上甲板排出「115」的空拍照，美國太平洋艦隊表示，115代表美國海軍在東海部署的天數。此外，「裴拉塔號」被編入美國第七艦隊轄區，以維護印度太平洋地區的安全與穩定。

美國海軍「裴拉塔號」2017年服役，是第64艘勃克級驅逐艦，屬勃克級第2批次改良型重啟建造版本（Flight IIA: Restart），其具備新一代「整體防空與飛彈防禦」（IAMD）能力，除了執行承平巡弋、危機反應、制海、火力投射等各項任務，且能同時與空中、水面與水下目標接戰，戰力極為強大。

這艘戰艦的命名，是紀念2004年第2次法魯賈戰役中，犧牲自己，拯救同袍的陸戰隊中士拉斐爾˙裴拉塔，他的母親也被選為擔任此艦的「贊助人」。

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(中時電子報)