隨著世界各國開始放鬆旅行限制，全球燃料需求得到改善，油價連續三周上升，美國原油價格更創3月以來最高位，目前全球原油市場正經歷一場歷史性的減產行動。但周三凌晨6月WTI合約將到期，會不會重演上月WTI在5月合約到期前夕跌至負值的一幕，將是顆駭人的未爆彈。

IEA月報預計，第二季度全球煉廠產量將減少1340萬桶/日，2020年平均產量將減少620萬桶/日。到今年年底，美國的原油產量預計較上年同期減少280萬桶/日，非OPEC成員國4月原油產量較年初減少300萬桶/日，美國和加拿大降幅最大。

今年5月，全球石油產量將下降1200萬桶/日，至8800萬桶/日的9年低點，經合組織的石油儲存能夠覆蓋未來90天的需求，其下調對2020年下半年的石油需求預期，需求將同比下降460萬桶/日。

週一油價接連反彈，創下近一個月以來的最高水平。

俄羅斯能源部長諾瓦克指出，隨著全球石油需求回升，俄羅斯敦促各國遵守OPEC+減產協議。俄羅斯承諾將嚴格遵守OPEC+石油協議。

上周沙烏地、俄羅斯等產油國都同意額外減產，OPEC+更是表示希望在6月之後將石油減產維持在970萬桶/日。 EIA、OPEC和IEA最新的原油市場月度報告儘管依然下調需求預期，但也都傳達一個積極信號——隨著各產油國減產力度加大，油價有望回暖。

據俄羅斯衛星網最新消息，沙烏地阿拉伯和科威特將從6月1日起關閉共同中立地區的Al-Khafji油田，進一步減產14萬桶/天。科威特當地媒體稱，科威特與沙烏地同意暫停兩國聯合經營的Al-Khafji油田的原油生產。Khafji油田曾在2014年10月因環境問題而被關閉，每日可生產28-30萬桶原油。

深化減產的不止這個中立區油田。據美國特別工作組，美國巴肯地區油田關閉影響的石油產量也高達51萬桶/日。

CNBC報導稱，除了石油產量持續下降，越來越多的國家放寬了重啟經濟的計劃，和燃料需求逐步回升也進一步推升了油價。

AxiCorp首席全球市場策略師斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)在一份報告中表示：「隨著出行限制的放鬆，油價可能顯示出進一步的上漲勢頭。」

當前，許多投資者都在關注美國各州重啟經濟的進度，紐約州部分地區、維吉尼亞州和馬里蘭州上週五都向解除封鎖邁出第一步，康涅狄格州和明尼蘇達州準備本周放寬限制。

上週末美聯準會主席傑羅姆·鮑爾(Jerome Powell)發表了較為積極的經濟復甦前景，樂觀情緒得到了加強，他表示：「如果沒有第二次冠狀病毒爆發，我認為您會看到今年下半年經濟穩定復甦。」

值得注意的是，在上月跌至每桶負37美元後，原油價格已回升至31美元上方，汽油價格也已經開始反彈。根據美國汽車協會上周的數據，全國每加侖汽油的平均價格仍然只有1.87美元，這遠低於一年前的2.86美元，但高於一周前的1.81美元。

國際能源署14日發佈最新月度報告，認為多國逐步放鬆疫情限制舉措帶動原油需求回升，加之主要產油國大幅減產，國際原油市場前景得到一定程度改善。

總體來看，目前油市受多重利好的支撐，上漲動力充足，不過值得注意的是，美國的疲軟經濟前景一定程度上將限制油價的漲幅，此外市場仍然擔憂全球疫情二次爆發的風險。如果全球再度爆發，那麼這將再度會對原油的需求前景造成沉重打擊。

值得注意的是，6月WTI合約將於週三凌晨到期。

當前人們預期油市可能不會重演上月WTI在5月合約到期前夕跌至負值的一幕，因為有跡象表明原油和衍生燃料的需求正在從最低點回升。另外美國能源公司連續第二周將運營的石油和天然氣鑽井平台數量降至歷史最低水平，產量也在下降，這一定程度上緩解了人們對俄克拉何馬州庫欣空間不足的擔憂。

然而，芝加哥商業交易所(CME)數據顯示，上週五交易員削減了近5400手未平倉合約，成交量也有所下降，這或損害原油上漲動能，此外本周CME的WTI原油6月期貨即將換月，這料將增加油價波動性。

分析師稱，投資者必須盡快大幅提高清算率，才能避免此前5月合約到期前油價波動的重演。

上周美國商品期貨交易委員會(CFTC)向經紀商、交易所和清算所發出警告，敦促相關方為油價可能再次跌破零的風險做好準備。在這個時點，這個警告無疑令投資者擔憂。

(中時電子報)