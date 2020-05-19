瑞瑪席丹外型高挑健美。（摘自IG）

瑞瑪席丹潛水與魚共遊。（摘自IG）

瑞瑪席丹為知名大廠藍牙耳機代言。（台灣索尼提供）

瑞瑪席丹剛過30歲生日，她往年的生日都會出國慶祝，今年礙於疫情，便選擇和比利時圈外男友及好友們到墾丁享受陽光，男友還精心規劃一日出海遊艇派對。原本打算在海上烤肉、享受美景，沒想到整艘船搖搖晃晃的，讓平常身強體壯的瑞瑪席丹暈船吐到不行，大喊吃不消。

不過，瑞瑪席丹熱愛海洋等大自然戶外運動，她趁著30歲生日之際，成功深潛到20公尺深的水域，順利通過2級自由潛水的考驗，「原本以為考不過，潛到一半有種快窒息的恐懼讓我無法放鬆，那種感覺很折磨人，最後努力集中精神，終於成功在最後一次的下潛碰到海底的沙地了！」

面對30歲的到來，瑞瑪席丹坦言自己起初對女人進入3開頭的階段充滿壓力和設限，不但對未知不安，也缺乏自信懷疑自我，導致1年多來都陷在複雜又焦慮的情緒中。不過她後來也想開，認為她的擔心都是來自社會刻板印象的多慮，也勉勵自己欣賞生命的每個階段，「我學會放掉對30歲一切的假設，那些說30歲該怎樣的話語我也會當耳邊風！」

瑞瑪席丹在3年前曾以《強尼·凱克》拿下金馬獎最佳新演員，隔年就和成龍合作中美合拍的動作驚悚片《狂怒沙暴》，原本預計今年在台灣上映，豈料因疫情攪局，上映日還是未知數。不過她的代言運倒是順遂，繼百萬酬勞代言保健機能綠茶後，這次則被知名大廠相中代言藍牙耳機，也成了她另一個生日好禮。

(中時 )