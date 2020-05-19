三重商工應英科學生錄製英文口譯（三重商工提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情燃燒全球，各國瘋搶口防疫物資，台灣於短時間內成立防疫國家隊，是台灣民眾的守護英雄。三重商工應英科在看過台數科公司所製播的「國家口罩隊前導片」後，利用平日教學技巧，為該片錄製英語配音，使作品呈現國際。

三重商工校長林清南表示，三重商工推動學生國際化的學習，和德國戴特蒙多技職學校為姊妹學校，兩校合作推動線上視訊多國語言學習課程，此次「國家口罩隊的防疫」的英語配音影片，未來也將運用在與德國師生視訊交流時之互動介紹內容。

三重商工應英科主任陳涵瑋表示，以往英語配音課堂所搭配的影片，多半是卡通，調性較輕鬆，音質與學生聲音較相似，而這次「國家口罩隊」裡的角色，無論年紀、音質與調性，與學生聲音差距頗大，深具難度。

同學戴芷芸、林穎共同表示，這支影片重製過程中，應用了高一《英語配音》課所學的「跟讀法」、「回音法」、聲音開嗓練習等技巧，但要配上與自己音質不相似的角色，實在好困難，順利完成後很有成就感。

廖冠傑同學表示，英語配音工作很不簡單，幾分鐘的影片需要2到3個禮拜才能完成；主要後製的林莞喻同學則表示，影音的後製需要反覆修正，但光想像後製出來的影片效果，若能夠讓自己為國家在國際能見度上盡心力，一切的付出都很值得。

(中時 )