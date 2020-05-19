受到新冠肺炎疫情影響，原先於4月18日至23日舉辦的全中運暫緩延辦，如今將定於7月18日復辦，高雄市政府教育局為了鼓舞選手爭取佳績並體恤選手們辛勤訓練，奪牌選手除了可獲原先就有的體育獎勵金，目前正在積極向市府爭取全中運訓練輔導金，期望可以趕上今年全中運。

教育局正在積極爭取的全中運訓練輔導金，目前計畫按照奪牌的名次，給予不同金額的獎勵，有別於一次性的體育獎勵金，全中運訓輔金將是以每個月發放固定金額，直到下一屆全中運舉辦為止，受惠金額大大超越體育獎勵金，若計畫申請成功，將會對高雄體育發展有極大幫助。

目前6都僅剩高雄及台南尚未有全中運訓練輔導金，雖然高雄前朝政府早有申請的構想，但遲遲沒有完成計畫申請，去年11月，教育局搬風後，局處團隊就積極為高雄體育學子爭取訓練輔導金，近期已經將計畫送出，希望可以在今年全中運前通過申請，造福高雄體育學子。

全中運訓練輔導金將是一筆鉅額款項，若套用去年奪牌數給予訓輔金，初估將會需要上千萬的經費，現今高雄又面臨財政不足的問題，申請難度將更升一級，目前教育局已將申請公文送至財政局、主計處審核，也正極力向市府爭取經費。

教育局表示，高雄是相當適合發展體育運動的都市，近年無論是全中運或各大賽事都有相當傑出的成績，而這並非選手唾手可得，選手們在求學階段，除了每天辛苦的訓練外，還得兼顧課業，比一般同齡學生更為辛苦，所以他們將會極力爭取，並在目前財政容許的範圍內提出最優渥的方案。

(中時 )