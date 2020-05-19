桃園離岸風力發電廠於2017年通過環評，為北台灣第一個通過的離岸風力發電案，今於環保署召開第一次環境影響差異分析，針對本開發案變更後各項空污排放量、土石方運輸車次及非游離輻射等資料待補正，經環評委員決議再審。

今日環保署召開「桃園離岸風力發電廠興建計畫第一次環境影響差異分析報告專案小組初審會議」，開發單位麗威風力發電股份有限公司籌備處表示，本計畫經海岸管理審議會審查，考量最小需用原則，取消海纜「樹林里上岸升壓站」及其輸出電纜，並保留「觀音里上岸升壓站方案，電纜經升壓後併入塘尾變電所。

開發單位指出，本次針對空污模擬增量，PM2.5改採ISCST3(Industrial Source Complex Short-Term Dispersion Model)模擬，並2018年度環保署觀音測站測值進行臭氧參數轉換，表示評估後之合成值符合空品標準。

另外本計畫施工期間產生之土石挖方量約6萬6440立方公尺，填方量約2萬8000立方公尺，剩餘土石方量約3萬8440立方公尺，相當5萬7660立方公尺。

環評委員提到，施工期間遇連續下雨會造成停工，之後會碰到趕工，而本次變更剩餘土方增加1萬立方公尺，但運輸車輛車次仍維持2車次／小時(單向)，極少有工程到了最後一天還運輸棄土，這部分有不合理處，應再補充修正。

空污排放量推估部分，變更後PM2.5的24小時平均值增加，但年平均值反而下降，在推估正確性上應檢核本案空品背景值合理性及提出增量抵換規劃。

另外本次變更升壓站位置可能產生的電磁波、電磁場及非游離輻射等敏感點影響評估應補充，並納入環境監測項目。

本案經環評委員討論後，決議開發單位於今年8月31日前送回專案小組再審。

(中時 )