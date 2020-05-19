由精誠(6214)所投資的圖像圖譜搜尋分析新創公司Gemini Data推出Gemini Explore創新產品，為全球首創可互動即時查找、分析數據，並依照需求分析，產生知識圖譜（Knowledge Graph），協助使用者探索已確認案例與接觸者之間的各種關聯性，甚至發掘接觸者之間的未知交集，以了解肺炎確診病患之間的關聯性，在調查感染源頭與感染範圍上提供更多幫助。

目前已經先提供給包含台灣在內的多國公共衛生單位使用，用科技為全球第一線防疫人員強化防禦。Gemini Explore同時入選「台美防疫松cohack」，從53組、共215人來自美、英、德、日、加拿大、匈牙利以及台灣的團隊與解決方案中勝出，未來將透過多元管道持續與國際社會分享、共助。

Gemini Data共同創辦人林宗瀛表示：「在使用Gemini Explore之前，疫調人員需仰賴儲存在關聯式資料庫的數據，並下載到Excel或BI工具後才能進行分析，且疫調人員必須具備專業數據訓練與複雜查詢語言（Query Languages）經驗，否則難以看出資料呈現的意義，需要耗費倍數的時間與人力，在防疫的緊急時期，能及早分析出結果，為前線醫護人員爭取更多時間相當重要。」

Gemini Explore採用知識圖譜（Knowledge Graph）結構，包括像是Google、Facebook等也都採用一樣的結構，使用語意檢索從多種來源收集資訊，以提高搜尋的質量，並可提供結構化及詳細的主題資訊，因此有利於追蹤、分析案例的關聯性數據。

此外，Gemini Data也設計高互動性、高彈性的數據圖表，不僅讓疫調人員能夠輕鬆、快速呈現確診病例資訊，進一步找出可能的遺漏病例，也能讓媒體以及社會大眾快速理解病例情況。

配合政府防疫工作，Gemini在國研院國家高速網路與計算中心協助下，加入國網中心發起的「御守台灣-科技抗疫」專案，利用國網中心提供的雲端運算資源，期能透過整合TOCC資料，並利用高互動性、高直覺性的Gemini Explore，讓疫調人員方便掌握隨時變化的疫情。

Gemini Data是精誠轉投資，在矽谷成立的專精於關聯性大數據探索分析的新創公司，研發中心位於台灣，主力業務為Splunk等雲端數據軟體的部署自動化，此外也提供綜合的管理介面，協助企業一次管理Splunk、Tableau、elastic等軟體。

服務過的客戶包括德國跨境電商OTTO、日本樂天集團、美國Disney旗下A+E Networks電視頻道、美國國防部、美國Partners Healthcare，以及列名美國Fortune 500 的Eversource Energy等。

(時報資訊)