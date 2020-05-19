新冠狀病毒疫苖的研發傳出好消息，以及原油價格持續走高，激勵隔夜歐美股市與今日亞洲股市大漲，周二香港恆生指數收漲1.89%，為24388.13點，一舉收復10日、20日與50日均線。國企股(H股)收漲1.63%，為9883.37點。太古A收漲4.6%，在藍籌股中表現最佳。藍籌股僅兩檔收黑，以萬洲跌1.7%，表現最差。昨日因華為被川普政府全面封殺而集體重挫晶片與科技股上演反彈行情，舜宇光學收漲3.87%，比亞迪電子漲3.05%，中芯國際收漲7.6%。

(時報資訊)