《港股》恆指收漲1.89％ 華為概念股反彈 17:052020/05/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠狀病毒疫苖的研發傳出好消息，以及原油價格持續走高，激勵隔夜歐美股市與今日亞洲股市大漲，周二香港恆生指數收漲1.89%，為24388.13點，一舉收復10日、20日與50日均線。國企股(H股)收漲1.63%，為9883.37點。太古A收漲4.6%，在藍籌股中表現最佳。藍籌股僅兩檔收黑，以萬洲跌1.7%，表現最差。昨日因華為被川普政府全面封殺而集體重挫晶片與科技股上演反彈行情，舜宇光學收漲3.87%，比亞迪電子漲3.05%，中芯國際收漲7.6%。 (時報資訊) #收漲 #藍籌股 #恆指 #華為概念股 #新冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 上沖下洗841點 道瓊由黑翻紅 收漲377點 05:062020/05/15 財經 《港股》恆指開盤小幅揚升 生物股體育用品股漲 10:002020/05/15 財經 《港股》恆指周五收盤小跌 蘋概股漲 17:052020/05/15 財經 《港股》恆指周一震盪開盤 初盤走高 10:172020/05/18 財經 《韓股》不畏外資連6賣 韓股收漲0.5％ 16:142020/05/18 財經 《港股》恆指周一收盤小漲 半導體股大跌 16:482020/05/18 財經 美禁令纏身 華為概念股慘摔 18:032020/05/18 財經 港股收漲137點 華為供應鏈舜宇跌11％ 17:362020/05/18 財經 台積、華為概念股重傷 04:102020/05/19 財經要聞 《港股》恆指勁揚 航空股反彈 10:342020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 投資大師：聯準會難撐太久 美股債將承受重壓 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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