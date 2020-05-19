中美貿易戰及新冠肺炎疫情對二極體廠虹揚-KY(6573)營運造成重大衝擊，第1季每股淨損0.77元，營運陷入谷底。

不過，虹揚-KY積極布局醫療領域，橋式整流器已應用於醫療及健康設備，轉投資玻封電子亦進軍大陸，成立全紘科技貿易公司將玻封晶圓銷售至大陸，公司也布局海外市場，希望能強化營運。虹揚-KY發言人程御峰表示，今年第2季業績將優於第1季。

虹揚-KY主要產品為太陽能二極體、橋式整流器、二極體等，目前太陽能二極體及橋式整流器佔比達70%，2018年第3季起中美貿易戰加劇，虹揚-KY業績遭到重擊，2019年合併營收17.57億元，年減14.83%，營業毛利為1.19億元，年減55.09%，合併毛利率6.82%，年減6.05個百分點，稅後虧損為1.06億元，每股淨損為1.57元。

原本公司營運在2019年第4季已見起色，但受到新冠肺炎疫情影響，今年第1季合併營收3.06億元，營業毛利828萬元，合併毛利率2.7%，稅後虧損5215萬元，每股淨損為0.77元，營運陷入谷底。

為改善營運，虹揚-KY積極布局安規要求較高的產品領域，其中橋式整流器已應用於點滴機、血壓機等醫療及健康設備，轉投資玻封電子開始進軍大陸，目前已開始貢獻營收。

公司亦積極布局海外市場，在德國、韓國及土耳其成立跨國公司業務代表團隊，至於揚州二廠二期工程廠房硬體結構已經完成，預計第4季完成廠房的基本機電興建，並投入使用。

在大陸疫情獲得控制後，各地加速復工，虹揚-KY揚州廠生產逐步恢復正常，營收自3月起回穩，4月合併營收1.31億元，略優於3月，但年減13.6%，前4月合併營收4.37億元。

程御峰表示，由於國際疫情仍相當嚴峻，導致許多國際客戶訂單往後遞延出貨，目前看來，二極體產業需求仍在，但因為各地物流限制、疫情封城或經濟停擺，對營運有相當明顯影響，公司除盡量滿足當前客戶的需求，也將持續在不同的市場布局，開拓其他客源，預估第2季業績將優於第1季，若疫情獲得控制，公司將努力達成損益兩平。

(時報資訊)