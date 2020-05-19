後疫情時代，全球糧食危機受到關注，達邦蛋白(6578)指出，養殖午仔魚容易運輸、外銷需求增加，彌補疫情之下海鮮難輸入的缺口，池邊價漲幅一度高達30%，公司成功開發益生菌系列達邦來富，提高午仔魚育成率近2成，減少用藥70%，更有助提高育成率，對午仔魚的飼養業者來說是一大助益。

達邦蛋白新建的中國漳州廠第一條線已於2019年10月開始投產，產能可達1200噸，計畫擴建第二及第三條，產能邁向3600噸，相當於台灣廠的產能，成為未來部署成長的動能。

達邦蛋白董事長劉郁芬表示，公司積極投入益生菌整合工程，將過去精心篩選的菌種庫加以應用，如今已在無抗養殖領域屢獲佳績，為消費者食安作最嚴謹的把關。

接下來，達邦蛋白要將益生菌的應用拓展至保健食品、植物保健以及環境保護，除了幫助動物提升免疫力及抗菌外，並且將排泄物除臭進而轉化為有機肥，串聯整個養殖業，將農、漁、牧由汙染產業，轉變成新農金產業鏈。

(時報資訊)