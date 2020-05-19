安泰銀（2849）統籌主辦香港商新朗興業台灣分公司3年期76億元聯合貸款案，已順利完成募集，今（19）日於安泰銀總行舉行簽約儀式。新朗興業為香港鵬榮集團控股全資子公司，此次籌措資金為償還既有負債、充實營運周轉金之需。

安泰銀表示，聯貸案的擔保品「新市政」建案位於台中七期新市政中心，基地臨市政路、文心一路，附近公共設施規畫完善，具地段保值優勢，故吸引永豐銀、國票金、兆豐票券、新光銀、大中票券、合庫票券及全球人壽等同業參與融資，超額認購達1.3倍。

香港鵬榮集團總裁馬廷海表示，「新市政」建案為跨足台灣房地產代表作，建築本體與外觀邀請世界級建築大師Richard Meier設計，公設邀請Yabu Pushelberg室內設計公司操刀，整體規畫展現線條俐落、輕快明亮的白派建築底蘊，營造工程上則委由大陸工程興建。

安泰銀表示，未來亦將持續發揮在土建融、股權／購併、專案融資等結構型融資的業務專長，主辦相關聯貸案，致力協助企業業務發展，助益經濟成長。

(時報資訊)