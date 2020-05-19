隨著歐洲疫情趨緩，中東、非洲及拉丁美洲皆出現疫情升高的狀況。非洲東北部內陸國家南蘇丹第一副總統馬哈爾（Riek Machar）18日表示，他與妻子兼國防部長特尼（Angelina Teny）皆確診新冠肺炎，副總統辦公室多名職員和保鏢也遭發現染疫。

副總統辦公室發言人透過臉書發布聲明指，馬哈爾確診新冠肺炎，即日起將在官邸內隔離14天；他目前身體健康，並未出現症狀。馬哈爾之前曾參加1個抗疫小組，但15日總統基爾（Salva Kiir）解散了該小組，並調走馬哈爾等多名官員。聲明稱，小組前成員鐘也有多人「中鏢」。

馬哈爾是南蘇丹前最大反對派領袖，今年1月22日宣誓就任過渡聯合政府的第一副總統。

據約翰霍普金斯大學統計數據，這個飽受戰亂饑荒蹂躪的國家，目前累計出現290名確診病例、其中4人死亡。不過，該國的檢測數量明顯偏低，疫情近日確實已在該國出現蔓延跡象。

(中時 )