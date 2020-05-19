台灣大寬頻與凱擘大寬頻宣布，與MOMOTV攜手合作推出中職多視角轉播服務，讓受疫情影響無法到現場欣賞賽事的觀眾，在家亦可自由切換不同視角，猶如親臨現場；同時台灣大寬頻、凱擘大寬頻機上盒myVideo也祭出強片限時優惠，每周五至周日的「週末電影院」專區，包括盧貝松動作新作《安娜》、史蒂芬金《鬼店》全新篇章《安眠醫生》等強片，最低只要1元起。

台灣大寬頻指出，受疫情影響，中華職棒成為全球少數正常開打的大型賽事，台灣大寬頻、凱擘大寬頻攜手MOMOTV（第76台）合作推出多視角轉播服務，讓球迷即使無法到場，只要透過家裡遙控器上的藍色鍵，就可以自由選擇切換以賽事視角或應援視角，觀看富邦悍將主場賽事，台灣大寬頻將在5/27(三)18:30，播出富邦悍將隊在主場出戰樂天桃猿隊的精采賽事，讓球迷體驗親臨現場的熱血觀戰感。

台灣大寬頻機上盒／凱擘大寬頻機上盒myVideo「周末電影院」專區限時優惠，本周上架多部強檔好片通通特價1元起！(台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真)

台灣大寬頻、凱擘大寬頻機上盒myVideo「單點強檔」也將從5/21起，上架榮獲奧斯卡最佳視覺效果等三項大獎、敘述兩名年輕傳信兵進入敵區深入前線，阻止一場奇襲攻擊的《1917》、還有由動作巨星馮迪索主演，改編暢銷漫畫的電影《血衛》，以及《鋼鐵人》小勞勃道尼主演的《杜立德》，重新演繹醫生和動物溝通的經典故事。機上盒「myVideo豪華月租」戲劇部分，myVideo年度大戲《做工的人》每周日晚上10點播出最新集數，看市井小人物認命不認輸的精神。

台灣大寬頻、凱擘大寬頻的高畫質數位頻道也持續推出7天免費試看優惠，從即日起，AMC頻道與EVE頻道全新推出生活藝文優質節目；其中，影壇盛事之一的坎城影展，今年因疫情宣布停辦，為滿足影迷期待，AMC頻道（第234台）每周六、日晚上9點推出《坎城影展焦點之作》，將播放《巴黎聖羅蘭》、《衝突的一天》、《歡迎光臨國家畫廊》等歷年參賽影片；另外，喜歡居家生活節目的觀眾，每周六晚上9點鎖定EVE頻道（第218台）的《亞洲好住家第5季》，即可隨著亞洲看房者的腳步，前往泰國沙灘小屋或新加坡都會大樓，教您如何買到好房子。

(科技)