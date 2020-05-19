◎琉球漁船封白沙港 縣府限時撤離

琉球白沙港浮動碼頭工程惹議，漁民自18日傍晚發動漁船封港抗爭後，至今未停息，逾20艘漁船目前仍併排堵住港口，而縣府19日一早雖發公文指出當日中午12時未撤離將強制開罰並拖移，但隨後與漁民協商後釋出善意，除允諾將開協調會外，也將撤船時間延到傍晚，但也強調屆時若不撤就開罰。

◎健保是否調整？陳時中改口沒必要

健保財務困難，陳時中日前拋出調整保費構想，前署長楊志良接受本報訪問表示，調整保費可能會導致世代衝突，今天陳時中在指揮中心記者會表示，人口結構改變讓下一個世代負擔越來越重，不該往年輕人身上加重負擔，目前還沒有必要，還是維持社會保險形式來做。

◎受刑人入監10天 突顱內出血身亡

江姓受刑人家屬指控台中看守所罔顧人命，控訴父親入監短短的10天，竟顱內出血送醫身亡。台中地檢署檢察官今天會同法醫解剖，初步發現江男無明顯外傷及骨折，研判死因疑與頭部硬腦膜下腔出血有關，檢方已調閱看所守240小時戒護全程監視影像追查，並採檢體送鑑定追查死者顱內出血發生時間及原因，以釐清案情。

◎誠品敦南熄燈倒數 脆樂團邀9星友同樂

Crispy脆樂團的好音樂擄獲許多樂迷，受邀在誠品敦南書店5月31日熄燈前，在21日直接進駐舉辦24小時不眠的直播活動；談起對於敦南店情感，Skippy表示，從小就常跟家人到這裡讀書，長大後則是來看書尋找歌詞靈感，創作曲〈宇宙的角落〉部分歌詞就是在這邊寫出來，當然他與丁丁也有許多愛情浪漫、生活紀實的共同回憶也在這，Skippy感性說：「誠品敦南對我來說是一個絕對的避風港，在這裡我學會了識字、寫歌，更學會了愛人，是陪伴我長大很重要的一個地方。」兩人藉由這次機會能用歌聲，好好向敦南誠品再見格具意義。

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(中時電子報)