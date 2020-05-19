苗栗縣政府推動「祝生好孕 苗繪幸福」計畫，20日起將贈登記結婚的新婚夫妻「金鏟子」，鼓勵生孕。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

今年苗栗縣政府推動「祝生好孕」計畫贈新婚夫妻「金鏟子」，鼓勵生孕。縣議員湯維岳19日在總質詢中指出，鼓勵生育外，更要注重教養問題，力促縣府針對幼兒到幼稚園階段，給予周延輔導或公托增班等補助。縣府朝向「校校有幼兒園」為目標，今年有28校成立附設幼兒園，開放幼童登記報名，擴大公共化教保服務。

苗栗縣政府推動「祝生好孕 苗繪幸福」計畫，以金鏟子贈新婚夫妻鼓勵生育，祝福「好運（孕）到」，提升縣內生育率，20日起，設籍苗栗縣的新婚夫妻，至縣內任一戶政事務所登記結婚，即可獲得1份金鏟子，祝福新人「好運（孕）產（剷）子」。

19日湯維岳也質詢民政處，對於生育責任公共化的主張，希望鼓勵生育，隨後提出幼兒教養問題，盼公托能增班、給予周延輔導等措施。

縣府教育處長邱廷岳表示，縣府朝向「校校有幼兒園」為目標，今年有28校成立附設幼兒園，開放幼童登記報名，擴大公共化教保服務，苗栗不缺少幼兒教育。

教育處指出，109學年度於苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、銅鑼鄉、公館鄉、大湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三灣鄉、三義鄉、卓蘭鎮、頭屋鄉新設國小附設幼兒園外，另有建功非營利幼兒園及竹興非營利幼兒園計7班，共計提供36班、1080個幼生就讀機會。

(中時 )